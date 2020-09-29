Военнослужащий британских ВС подал иск в суд, роль ответчика в котором исполнит Министерство обороны. Истец заявляет, что в армии над ним издевались и всячески стремились унизить из-за того, что он переехал из России.

Известно, что будущий капрал перебрался в Англию еще в 13-летнем возрасте. Его семья уже 20 лет живет на территории Великобритании. Однако в армии, куда Глеб пошел служить, чтобы отблагодарить страну за гостеприимство, ему напомнили о российском происхождении.

Военнослужащий сообщил, что практически постоянно сослуживцы интересовались, почему он не служит в российских ВС. Кроме того, Глеба заставляли исполнять русские песни перед теми, кто старше по званию. Наконец, из-за интриг командования Стешов не смог занять должность переводчика. Высшие чины подтасовали результаты тестов на звание языка, так как опасались, что капрал будет продавать военные секреты Британии России.