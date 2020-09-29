читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военнослужащий британских ВС подал иск в суд, роль ответчика в котором исполнит Министерство обороны. Истец заявляет, что в армии над ним издевались и всячески стремились унизить из-за того, что он переехал из России.

Известно, что будущий капрал перебрался в Англию еще в 13-летнем возрасте. Его семья уже 20 лет живет на территории Великобритании. Однако в армии, куда Глеб пошел служить, чтобы отблагодарить страну за гостеприимство, ему напомнили о российском происхождении.

Военнослужащий сообщил, что практически постоянно сослуживцы интересовались, почему он не служит в российских ВС. Кроме того, Глеба заставляли исполнять русские песни перед теми, кто старше по званию. Наконец, из-за интриг командования Стешов не смог занять должность переводчика. Высшие чины подтасовали результаты тестов на звание языка, так как опасались, что капрал будет продавать военные секреты Британии России.

Вам может понравиться

Титул Мисс Подмосковья получила десятиклассница из Серпухова

Дарья Шаврина, учащаяся 10-го класса из города Серпухов, смогла стать финалисткой состязания… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Больше семи тысяч цыплят погибли при пожаре в ангаре в Ленобласти

В Кировском р-не Ленинградской области произошел масштабный пожар, в результате которого погибли… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Виртуальный археолог нашел во льдах Антарктиды подводную лодку

На YouTube-канале виртуального исследователя MrMBB333 появилось видео, демонстрирующее некий объект под льдами… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 27.09.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 сентября – пасмурно, до 12 °C | город Мытищи: погода, 29 сентября – пасмурно, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 сентября – облачно с прояснениями, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 сентября – облачно с прояснениями, до 15 °C | Королев: погода, 29 сентября – облачно с прояснениями, до 21 °C | Подольск: погода, 29 сентября – пасмурно, до 14 °C | Армавир: погода, 29 сентября – переменная облачность, до 23 °C |