Многочисленные опросы общественного мнения, а также мониторинг и тщательный анализ постов в социальных сетях об отдыхе на Крымском полуострове показали – подавляющее большинство туристов остались довольны прошедшим курортным сезоном.

Согласно информации, полученной аналитиками, отдых в Крыму не понравился лишь 15 процентам россиян. Два процента взяли дополнительное время, чтобы сформировать свою позицию. Голоса в пользу отпуска на полуострове разделились следующим образом: 36 процентов отдыхающих заявили, что поездка в Крым им относительно понравилась, а 47% рассказали, что полностью удовлетворены.

Среди преимуществ отдыха на Крымском полуострове россияне назвали большой выбор вариантов отдыха, приветливое отношение жителей курортов, а также теплое Черное море. Основные минусы – чрезмерно высокие цены, плохо развитая инфраструктура, низкое качество сервиса в сравнении с турецкими и египетскими курортами.

54 процента россиян, отдыхающих в Крыму в этом году, полностью уверены, что снова приедут сюда в будущем. Еще 7 процентов рассказали, что такое вполне возможно.