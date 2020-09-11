Анастасия Заворотнюк продолжает борьбу с онкологическим заболеванием. Уже полтора года она не появляется на широкой публике. А год назад верные поклонники 49-летней актрисы узнали, что она находится в клинике. Заворотнюк диагностировали одну из самых опасных форм рака – глиобластому. Этот недуг даже после излечения способен возвращаться в виде рецидивов, поэтому полностью избавиться от него не представляется возможным.

Поклонники актрисы постоянно справляются о ее здоровье, но близкие никого не подпускают к Анастасии, оберегая ее всеми возможными средствами. Они говорят, что артистка не хочет показываться публике, так как ее внешность претерпела серьезные изменения из-за лечения.

Также актрисе сложно выговаривать слова, а ее речь стала несвязной и невнятной. Сейчас Анастасия лечится экспериментальными препаратами, основой для разработки которых стали иммунные клетки. Эта вакцина была создана специально для Заворотнюк.

Рак Анастасии диагностировали еще в 2018 году. Потом было длительное лечение и операция, в ходе которой опухоль удалили. Однако она поразила мозг второй раз.