Болгария может оказаться следующим государством, куда вскоре начнут пускать россиян. В Москву должна прибыть Марияна Николова, болгарский вице-премьер, для обсуждения соответствующего вопроса.

Болгарская делегация во главе с Николовой собирается принять участие в мероприятии «Отдых-2020», ведь данная европейская страна выступает его основным партнером. В рамках него она планирует организовать переговоры с руководством туристического сектора России. Запланирована также встреча с Дмитрием Чернышенко, вице-премьером российского правительства.

На данных переговорах Болгария надеется снять ограничения на полеты в свою страну, имеющиеся в РФ. Ранее в Софии начали смягчать условия для въезда путешественников. К примеру, белорусским, чешским и турецким гражданам больше не нужно обязательно делать тест на коронавирусную инфекцию.