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В Крыму планируется значительно увеличить число номеров для туристов. Об этом рассказал министр курортов и туризма в регионе Вадим Волченко.

Как сообщается, в регионе имеются неработающие сейчас здравницы. Если возобновить их работу, а также построить несколько новых, то в течение пары лет можно будет получить около 4-5 тысяч новых номеров.

А за пять лет, как заявил Волченко, нужно получить не менее 20-ти тысяч новых номеров. Также министр выразил надежду, что строительство здравниц и санаториев будет поддержано на уровне страны.

Увеличение числа номеров позволит улучшить в Крыму экономическое положение, а также положительно повлияет на цены и качество сервиса. Кроме того, это позволит развиваться общепиту, транспорту и экскурсионной деятельности.

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