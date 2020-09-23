Очередная провокация, организованная боевыми кораблями Североатлантического альянса, завершилась полным провалом. Они попались в ловушку ВМФ России и теперь полностью заблокированы. У них нет никакой возможности выбраться из акватории Черного моря.

Подобная ситуация возникла из-за того, что натовские суда вновь решили организовать провокацию. Сперва они отправились в южную часть Черного моря, чтобы через нее попасть в акваторию Средиземного. Однако потом корабли вернулись обратно. И наскочили сразу на 20 российских боевых судов.

Оказалось, что блокировка получилась абсолютно спонтанной. Корабли ВМФ РФ принимают участие в учениях на Кавказе и как раз отрабатывали действия по защите своих рубежей. Появившиеся суда НАТО совсем не спутали им карты. Напротив, они помогли более реалистично провести учения.

Теперь у кораблей Североатлантического блока полностью отсутствует какая-либо возможность для маневров. Представители СМИ уверены, что это только начало. Если НАТО продолжит провокации, то ему придется столкнуться с еще более серьезными проблемами.