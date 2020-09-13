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Блогер Лена Миро объяснила, почему рэпер Тимати молчит после того, как Анастасия Решетова рассказала об их расставании.

Миро выразила уверенность в том, что у Тимати есть определённый шаблон в отношениях – после того, как его девушка ему родила, она ему больше не интересна и он её бросает. Блогер сравнила Тимати с падишахом, выгоняющим свою наложницу из гарема после родов.

Также она заметила, что исполнителю нужны идеальные и высокие модели в роли девушки, а не люди с недостатками. Кроме того, она предположила, что Решетова повторит судьбу предыдущей девушки Тимати – Алены Шишковой.

Впрочем, поведение Тимати она объяснила тем, что подобный стереотип выработался благодаря его маме. Сейчас же он будет выжидать и отмалчиваться, “пиликая на скрипочке под присмотром мамы”.

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