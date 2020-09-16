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Турецкая актриса Мерьям Узерли на своей странице в Instagram поделилась новой фотографией.

В кадре актриса позирует в чёрном топе, держа руки за головой. Достаточно скромная фотография, тем не менее, вызвала среди поклонников Мерьям бурное обсуждение.

Недавно стало известно, что актриса беременна, и теперь её подписчики пытаются определить, как беременность повлияла на внешность Мерьям. К единому выводу они не пришли – по мнению некоторых, у актрисы лицо стало выглядеть более припухшим, что её совершенно не красит.

Как считают другие, всё совсем наоборот, и Узерли стала выглядеть более нежно и женственно, и даже одухотворённо. Некоторые даже сравнили её с Анджелиной Джоли.

Кто является отцом ребёнка, Мерьям не раскрыла. Известно лишь, что мужчина является американцем, но последние несколько лет живёт в Германии, где и состоялось знакомство пары.

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