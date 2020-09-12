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Ведущий Владимир Соловьев на своем канале в YouTube продолжает общаться с представителями белорусской оппозиции. На этот раз он намеревался провести беседу с Павлом Латушко, который из-за преследований на родине выехал в Польшу.

Соловьев задал оппозиционеру вопрос, который поставил того в тупик. Он намеревался выяснить отношение оппозиционных сил Беларуси к российским военным базам. Но Латушко не смог дать ответ. По мнению политолога Владимира Корнилова, он просто растерялся. Ведь высказавшись в поддержку размещения баз ВС РФ, он бы задел Польшу и получил бы массу проблем. В противном случае ему бы пришлось вступать в конфронтацию с Россией.

Павел Латушко был активным участником протестов в Беларуси. В начале интервью он заявил Соловьеву, что готов представить неоспоримые доказательства фальсификаций выборов в своей стране. Однако вместо ответа на простой вопрос об отношениях Белоруссии и России оппозиционер начал истерить и в конечном итоге «впал в ступор».

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