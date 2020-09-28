Военное ведомство Азербайджана сообщает, что по состоянию на воскресенье ВС Армении несут крупные потери. По заявлению министерства, 550 военнослужащих либо находятся в медицинских учреждениях с ранениями, либо убиты.

Также ведомство поведало об уничтожении 15 армянских ЗРК «Оса», которые контролировали ситуацию в воздушном пространстве, и 22 танков. Азербайджанским военным также удалось найти и уничтожить три засекреченных склада с боеприпасами и вооружением. Средства ПВО успешно расправились с 18 беспилотными аппаратами. Помимо этого, армии Азербайджана удалось вывести из строя несколько артиллерийских установок.

Информацию о своих потерях официальный Баку пока не раскрывает, однако по сообщению Минобороны Армении известно о 200 убитых солдатах ВС Азербайджана и двадцати сбитых боевых БЛА. Также Ереван сообщил об уничтожении 30 единиц броневой техники.