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Айза Анохина недавно удивила поклонников своей “отсутствующей” грудью на фото в купальнике.

Как отмечается, Анохина отправилась вместе с семьёй на отдых на Мальдивы, где и устроила фотосессию. Она опубликовала фото с курорта, сняв довольно откровенный снимок – свою грудь в купальнике, который, к тому же, был развязан. Также можно было увидеть татуировку в виде месяца.

Однако подписчики Айзы, как не силились, не смогли обнаружить на фото грудь, и в замешательстве предположили, что Анохина сделала фото спины, положив на него купальник. Впрочем, некоторые заметили, что лёжа в подобной позе, грудь попросту “растекается”, и потому кажется, что её нет вообще.

Верные поклонники же Анохину попросили не поддаваться на провокации и не вставлять себе силиконовую грудь, отметив, что её натуральная смотрится уточнено.

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  • Анна
  • 24.09.2020
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