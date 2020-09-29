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Считается, что главной причиной, из-за которой невозможны путешествия во времени, является риск изменения существующей реальности и возникновение парадоксальных явлений. Студент из Австралии сумел доказать, что если совершить такое путешествие, оно не приведет к разрушительным или катастрофическим последствиям в настоящем.

Он создал математическую модель, которая показала – можно сколько угодно отправляться в прошлое и возвращаться обратно, не опасаясь подобных последствий. То есть, если человек переместится на несколько лет назад, чтобы исправить какую-то ошибку, он сможет это сделать. Но вот последствия этой ошибки останутся неизменными. Из-за этого желание путешествовать в прошлое пропадет.

Расчеты с помощью математической модели, созданной австралийским студентом, показали, что изменения прошлого не имеют никаких последствий для будущего. Подобной точки зрения, напомним, придерживался и Альберт Эйнштейн, который разработал теорию «петли времени».

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