В информагентстве Avia.pro сообщают о том, что американские и украинские военнослужащие заблокировали Крымский полуостров с востока и запада.

Согласно информации, предоставленной журналистами, сославшимися на незваные источники, воздушное пространство с западной и восточной сторон Крыма находится под контролем военной авиации США и Украины. На Черном и Азовском морях при этом размещены украинские боевые судна, призванные оказать поддержку самолетам. Обстановка рядом с полуостровом остается напряженной.

Отмечается, что Украина и Соединенные Штаты, скорее всего, отрабатывают операцию по захвату полуострова, так как обе страны не признали вхождение Крыма в состав Российской Федерации. Однако полностью заблокировать полуостров они не могут, учитывая появление моста через Керченский пролив.