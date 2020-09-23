читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В информагентстве Avia.pro сообщают о том, что американские и украинские военнослужащие заблокировали Крымский полуостров с востока и запада.

Согласно информации, предоставленной журналистами, сославшимися на незваные источники, воздушное пространство с западной и восточной сторон Крыма находится под контролем военной авиации США и Украины. На Черном и Азовском морях при этом размещены украинские боевые судна, призванные оказать поддержку самолетам. Обстановка рядом с полуостровом остается напряженной.

Отмечается, что Украина и Соединенные Штаты, скорее всего, отрабатывают операцию по захвату полуострова, так как обе страны не признали вхождение Крыма в состав Российской Федерации. Однако полностью заблокировать полуостров они не могут, учитывая появление моста через Керченский пролив.

Вам может понравиться

Собчак приехала в Крым ради интервью с Натальей Поклонской

Наталья Поклонская приняла участие в съёмках для YouTube-шоу Ксении Собчак. Поклонская, как… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 22.09.2020
  • читать 1 минуту

Американский обозреватель прокомментировала ситуацию с Навальным

Маргарет Кимберли, политолог и активист из США, решила прокомментировать инцидент, произошедший с… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

На ТВ рассказали, как вдова Алексея Баталова потеряла наследство мужа

Супруг актрисы Натальи Дрожжиной Михаил Цывин принял участие в передаче “Ты не… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 21.09.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 сентября – переменная облачность, до 17 °C | город Мытищи: погода, 23 сентября – ясно, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 сентября – небольшая облачность, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 сентября – небольшая облачность, до 13 °C | Королев: погода, 23 сентября – переменная облачность, до 23 °C | Подольск: погода, 23 сентября – ясно, до 18 °C | Армавир: погода, 23 сентября – ясно, до 24 °C |