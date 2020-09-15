Размещение в интернете видео, демонстрирующего интимные подробности из жизни знакомой, привело жителя Астрахани на скамью подсудимых. В августе на него было заведено уголовное дело за разглашение сведений, являющихся личной тайной.

Все началось в январе текущего года. Тогда 29-летний астраханец общался со знакомой по видеосвязи через интернет-мессенджер. Ему удалось записать сеанс, в ходе которого она продемонстрировала ему свои обнаженные прелести. Молодой человек сохранил запись, а также выложил ее на один из сайтов в интернете.

Именно за эти действия мужчина превратился в фигуранта уголовного дела. По жалобе подруги, которая увидела себя в сети, правоохранительные органы провели тщательное расследовали и создали полную доказательную базу. Собранные материалы уже переданы в судебные органы.