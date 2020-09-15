читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Размещение в интернете видео, демонстрирующего интимные подробности из жизни знакомой, привело жителя Астрахани на скамью подсудимых. В августе на него было заведено уголовное дело за разглашение сведений, являющихся личной тайной.

Все началось в январе текущего года. Тогда 29-летний астраханец общался со знакомой по видеосвязи через интернет-мессенджер. Ему удалось записать сеанс, в ходе которого она продемонстрировала ему свои обнаженные прелести. Молодой человек сохранил запись, а также выложил ее на один из сайтов в интернете.

Именно за эти действия мужчина превратился в фигуранта уголовного дела. По жалобе подруги, которая увидела себя в сети, правоохранительные органы провели тщательное расследовали и создали полную доказательную базу. Собранные материалы уже переданы в судебные органы.

Вам может понравиться

Сестра Ефремова: для Михаила есть вещи страшнее тюрьмы

Анастасия Ефремова в интервью СМИ рассказала, что для ее брата страшнее тюремного… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Барнауле скончался детский футбольный тренер

В раздевалке стадиона в Барнауле был обнаружен мертвым 35-летний Виталий Крючков, который… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

На ЧФ сформировали первый женский экипаж патрульного корабля

Российский Черноморский флот пополнился еще одним экипажем патрульного катера. И ничего бы… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 сентября – небольшая облачность, до 14 °C | город Мытищи: погода, 15 сентября – ясно, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 сентября – ясно, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 сентября – облачно с прояснениями, до 15 °C | Королев: погода, 15 сентября – ясно, до 23 °C | Подольск: погода, 15 сентября – небольшая облачность, до 17 °C | Армавир: погода, 15 сентября – ясно, до 25 °C |