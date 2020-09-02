Арнольд Шварценеггер исполнит одну из главных ролей в сериале, режиссёром которого выступит Ник Сантора.

Как отмечается, на данный момент сериал не имеет официального названия и даты премьеры. Известно лишь, что в центре сюжета будут отец и дочь, которые работают в сфере международного шпионажа. Их приключения будут происходить по всему свету.

Для Шварценеггера эта работа станет первой полноценной работой в телесериале – до этого он снимался лишь в полнометражных фильмах и в эпизодический ролях на телевидении. Кто исполнит роль его дочери, на данный момент неизвестно – в настоящее время ведётся кастинг на её роль.

Реализацией проекта занимается компания Skydance, которая уже давно сотрудничает со Шварценеггером.