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Арцрун Ованесян, представляющий военное ведомство Армении, заявил, что Азербайджан активно использует для нанесения ударов по НКР турецкие истребители F-16 и БЛА. Он утверждает, что атаки производятся с далекого расстояния, поэтому армянские ПВО не в состоянии засечь самолеты и беспилотные аппараты.

Помимо этого, по словам Ованесяна, в Степанакерте были зафиксированы переговоры пилотов истребителей. Они ведутся исключительно на турецком. Это является косвенным подтверждением того, что Турция решила вмешаться в конфликт и сейчас обстреливает Карабах ракетами класса «воздух-земля».

Напомним, что во вторник Минобороны Армении уже заявляло об атаках на свои вооруженные силы истребителей F-16, принадлежащих Турции. Однако и Анкара, и Баку опровергли эту информацию. Между тем, турецкое вмешательство способно существенно усугубить ситуацию и вывести противостояние на совершенно новый уровень, так как это государство является членом Североатлантического блока.

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