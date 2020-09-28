Армянская сторона продолжает видеохронику боевых действий против Азербайджана. Ранее, напомним, Минобороны этой страны выложило в сеть ролик, в котором боевые БЛА Армении уничтожили 3 азербайджанских танка. Также на кадрах этого видео изображено поражение ракетой инженерной машины ИМР-2.

Новые ролики, которые попали в сеть, позволяют увидеть очередные мощные удары по С Азербайджана. Их жертвой вновь стала бронированная техника. Ракеты, запущенные армянской стороной, позволили уничтожить целое танковое подразделение, состоящее из машин Т-72. Кроме того, серьезный удар пришелся по азербайджанским БМП.

Напомним, что в воскресенье Армения объявила о введении на территории страны военного положения. Также была объявлена мобилизация войск. Официальный Баку заявил, что начинает контрнаступательную операцию, основной цель которой является предотвращение провокационных действий, предпринимаемых армянской стороной.