читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Армянская сторона продолжает видеохронику боевых действий против Азербайджана. Ранее, напомним, Минобороны этой страны выложило в сеть ролик, в котором боевые БЛА Армении уничтожили 3 азербайджанских танка. Также на кадрах этого видео изображено поражение ракетой инженерной машины ИМР-2.

Новые ролики, которые попали в сеть, позволяют увидеть очередные мощные удары по С Азербайджана. Их жертвой вновь стала бронированная техника. Ракеты, запущенные армянской стороной, позволили уничтожить целое танковое подразделение, состоящее из машин Т-72. Кроме того, серьезный удар пришелся по азербайджанским БМП.

Напомним, что в воскресенье Армения объявила о введении на территории страны военного положения. Также была объявлена мобилизация войск. Официальный Баку заявил, что начинает контрнаступательную операцию, основной цель которой является предотвращение провокационных действий, предпринимаемых армянской стороной.

Вам может понравиться

Турецкие истребители F-16 нанесли удары по Армении

В некоторых СМИ появилась информация о том, что в вооруженном конфликте Азербайджана… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Персонажей «Южного парка» превратили в зрителей футбольного матча в США

В рамках матча по американскому футболу между командами «Денвер Бронкос» и «Тампа-Бэй… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Конан Макгрегор потребовал от Уайта, чтобы тот перестал врать

Глава UFC Дана Уайт подверг жесткой критике Конана Макрегора за то, что… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 сентября – ясно, до 15 °C | город Мытищи: погода, 28 сентября – пасмурно, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 сентября – дождь, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 сентября – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 28 сентября – пасмурно, до 20 °C | Подольск: погода, 28 сентября – пасмурно, до 13 °C | Армавир: погода, 28 сентября – небольшой дождь, до 25 °C |