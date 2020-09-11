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Анастасия Решетова официально подтвердила расставание с рэпером Тимати.

Как отмечается, слухи о том, что в паре нелады, начались ещё с месяц назад – когда они предпочли раздельный отдых. Сейчас же на своей странице в Instagram Анастасия заявила, что этот год был проверкой на прочность для многих пар, но их союз не прошёл эту проверку, и она больше не живёт с Тимати. Решетова отметила, что проведённые вместе шесть лет были прекрасными, и они являлись лучшими друзьями, любовниками и партнёрами.

Комментируя причину расставания, Анастасия указала, что посторонние люди в этом не замешаны, и она не видит смысла объясняться подробнее. Она выразила надежду, что ей и Тимати удастся стать идеальным родительским тандемом для Ратмира. В завершение она поблагодарила Тимати за то, что он сделал её такую, какая она сейчас, и попросила прощения за всё былое, пообещав воспитать сына в любви к отцу.

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