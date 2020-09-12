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Производитель военной техники Northrop Grumman (США) разработал альтернативный вариант ударных БЛА, которые должны заменить беспилотники MQ-9 Reaper. Новая модель SG-2 будет создана на базе палубных аппаратов, которые эта же компания создавала еще 10 лет назад.

MQ-9 в настоящий момент используются американскими ВС достаточно активно. На них держится весь парк БЛА, однако представители ВВС заявляют о том, что аппараты морально устарели. Именно поэтому их предлагается заменить на SG-2. Впрочем. Решение по этому вопросу пока не принято.

Новый беспилотник с удлиненным крылом и весом 9,1 тонны сможет совершать полеты на расстояние до двух тысяч километров. Для решения сложных задач он будет объединяться в отряды с такими же аппаратами. Основные функции нового БЛА – это выявление целей потенциального противника, плотное наблюдение за ними, а также нанесение ударов.

Управление SG-2 планируется осуществлять с помощью системы DA/RC, находящейся в стадии разработки. Пока сообщается, что она сможет в автоматическом режиме работать сразу с сотней беспилотников.

Требования ВВС США к новым БЛА, которые придут на смену MQ-9, достаточно просты. Аппараты должны обходиться относительно недорого, оснащаться по максимуму искусственным интеллектом, а также работать под управлением систем с открытой архитектурой. Отвечает ли этим запроса SG-2, пока неясно.

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