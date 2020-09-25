читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Истребитель Bell P-39 Airacobra, задействованный во время ВОВ для охраны Крыма во время проведения широко известной ялтинской конференции, подняли на поверхность. Самолет провел на дне Черного моря более 75 лет.

Самолет был найден еще три года назад. Житель города Саки, который увлекается подводными погружениями, совершенно случайно наткнулся на истребитель и рассказал о нем соответствующим службам.

Известно, что в 1943 году Bell P-39 Airacobra участвовал в Керченско-Энтингельской операции. Тогда же его передали на вооружение ЧФ Советского Союза. Годом позже самолет, управляемый младшим лейтенантом Шишкиным, был сбит в одном из воздушных боев за Крымский полуостров. Пилот предпринял попытку сесть на воду, однако она оказалась неудачной. В результате истребитель утонул и исчез на целых 73 года.

Вам может понравиться

Минэкологии прислало жителям Серпухова письма о полигоне ТКО «Лесная»

Представители подмосковного Минэкологии отправили жителям Серпухова, жаловавшимся на невыносимую вонь, идущую с… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

ВОЗ поблагодарила Собянина за борьбу с коронавирусом

Ханс Клюге, возглавляющий Европейское бюро ВОЗ дала высокую оценку действиям властей российской… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В США встревожены высоким темпом внедрения нового оружия в армию РФ

Издание The National Interest опубликовало аналитическую статью, в которой рассказала о рекордных… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 сентября – переменная облачность, до 18 °C | город Мытищи: погода, 25 сентября – переменная облачность, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 сентября – ясно, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 сентября – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев: погода, 25 сентября – небольшая облачность, до 25 °C | Подольск: погода, 25 сентября – облачно с прояснениями, до 19 °C | Армавир: погода, 25 сентября – переменная облачность, до 26 °C |