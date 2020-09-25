Истребитель Bell P-39 Airacobra, задействованный во время ВОВ для охраны Крыма во время проведения широко известной ялтинской конференции, подняли на поверхность. Самолет провел на дне Черного моря более 75 лет.

Самолет был найден еще три года назад. Житель города Саки, который увлекается подводными погружениями, совершенно случайно наткнулся на истребитель и рассказал о нем соответствующим службам.

Известно, что в 1943 году Bell P-39 Airacobra участвовал в Керченско-Энтингельской операции. Тогда же его передали на вооружение ЧФ Советского Союза. Годом позже самолет, управляемый младшим лейтенантом Шишкиным, был сбит в одном из воздушных боев за Крымский полуостров. Пилот предпринял попытку сесть на воду, однако она оказалась неудачной. В результате истребитель утонул и исчез на целых 73 года.