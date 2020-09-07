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В информагентстве Breaking Defense сообщили, что американской гаубице M109 Paladin удалось уничтожить ракету-мишень BQM-167 Skeeter, имитировавшую российское оружие, в ходе учений.

Данные военные маневры были проведены 3 сентября и нацелены на демонстрацию работы улучшенной системы управления ведением боевых действий ABMS. Глен Ван Херк, американский генерал, отметил, что эти учения убедили его в том, что контролируемые ИИ программы способны предлагать эффективные тактики в сражении с любым противником, включая РФ и КНР.

Уилл Ропер, представитель американских ВВС, особое внимание уделил возможности сбивать крылатые ракеты сверхскоростными снарядами, выстреливаемыми гаубицами и способными перемещаться со скоростью 5 Махов.

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