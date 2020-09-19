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Военный эксперт Алексей Суконкин написал о новом Атлантическом командовании, которое недавно появилось в структуре НАТО, а также о целях его создания. Обозреватель уверен, что эта, на первый взгляд абсолютно бесполезная структура возникла по одной простой причине – Североатлантический альянс замышляет крупный вооруженный конфликт на территории Европы.

Одной из причин появления Атлантического командования Суконкин называет учения “Океанский щит”, которые проводились в прошлом году и продемонстрировали отличную боевую готовность как надводных и подводных сил, так и российской авиации. Кроме того, среди других причин обозреватель выделил ситуацию, которая возникла в марте, когда Североатлантический блок перебрасывал войска из Соединенных Штатов в Европу.

Тогда командование российского ВМФ приняло решение провести учения и отработать тактику пресечения перевозки грузов морем в случае возникновения вооруженного конфликта в Европе, развязанного США. Ракетоносная авиация, фрегаты российского флота, а также атомные субмарины были отправлены на борьбу с натовским конвоем. И они успешно справились с поставленной задачей.

Суконкин считает, что «уничтожение» конвоя стало последней каплей для НАТО, из-за чего создание Атлантического командования существенно ускорили, чтобы противостоять «российской угрозе».

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