Актриса Оксана Фандера появилась на красной дорожке открытия фестиваля “Кинотавр” с седыми волосами.

Как отмечается, 52-летняя актриса перестала закрашивать седину около года назад, когда отправилась в путешествие. Поклонники Оксаны поинтересовались причинами отказа от краски для волос, и Фандера объяснила, что желает быть собой. С того момента её волосы постепенно отрастали, пока не стали достаточной длины.

Результат подобного преображения актриса продемонстрировала на мероприятии. Как отметили её многие поклонники, волосы подобного серебристого оттенка ей весьма идут. Также известно, что Оксана одна из немногих известных людей, кто не обращается к пластическим хирургам, и даже макияжем пользуется по минимуму.