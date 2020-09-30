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Екатерина Климова, киноактриса из РФ, разместила в соцсети «Инстаграм» короткий видеоролик, представ перед фанатами в красивом кружевном белье.

42-летняя артистка продемонстрировала в ролике новые духи, однако большинство подписчиков сразу же обратили внимание на роскошную фигуру звезды. Фанаты отмечают, что Климова обладает стройным телом и шикарными формами, несмотря на свой возраст и наличие нескольких детей.

Менее чем за сутки данный видеоролик просмотрели более 300 тысяч раз. Пользователи также оставили массу комментариев под записью. Они отметили, что с возрастом знаменитость становится только красивее.

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