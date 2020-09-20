Генштаб ВС России заявил о возросшей активности разведывательной авиации западных стран у берегов Крымского полуострова. Так, Сергей Рудской, который является заместителем начальника военного ведомства сообщил о том, что этот показатель увеличился на 61 процент в сравнении с началом осени 2019 года.

По его словам, на 40 процентов выросла и активность зарубежных разведывательных самолетов во всем черноморском регионе. Помимо этого, акватория Черного моря все чаще посещают корабли Североатлантического альянса.

Рудской рассказал, что 4 сентября у Крымского полуострова было обнаружено сразу 5 самолетов, которые проводили разведывательные полеты и занимались сбором информации. Они подлетали к границе РФ на расстояние 15 километров. Помимо разведчиков, над Черным морем также неоднократно обнаруживались и стратегические бомбардировщики ВВС Соединенных Штатов.