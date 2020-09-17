Сотрудники Минсельхоза Подмосковья сообщили о том, что агропромышленный комплекс «Рота-Агро Благовещенье» недавно получил племенной скот, прибывший прямиком из Дании.

Данное фермерское хозяйство расположено в Наро-Фоминском городском округе. Сюда прибыло чуть больше двухсот нетелей голштинской породы. В настоящее время ветеринары осматривают животных. Коровы вначале должны приспособиться к новым для себя условиям – они простоят на карантине около месяца.

Эту породу относят к одним из наиболее высокопродуктивных. За время лактации каждая корова способна дать от 9500 до 12000 литров молока. Глава агрокомплекса Эдуард Шипилов отметил, что стельность прибывших нетелей составляет 3,5-5 месяцев, поэтому уже в декабре должны начаться первые растелы.