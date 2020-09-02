Ирина Салтыкова на своей странице в Instagram похвасталась своей фигурой, опубликовав фото в купальнике.

В кадре певица позирует в полупрозрачном слитном купальнике с рукавами. В подписи Салтыкова отмечает, что готова к “бабьему” лету, к которому надо подходить во всеоружии, и рассказала о своём “умном” купальнике.

По словам Ирины, этот купальник позволяет равномерно загореть, а ткань обладает эффектом солнцезащитного крема со степенью защиты spf 35. Кроме того, купальник мгновенно высыхает и немного утягивает тело.

В комментариях поклонники отметили, что 54-летняя певица выглядит “вне времени”, и даже назвали её “русской Памелой Андерсон”. Некоторые выразили особое восхищение её фигуре, и поинтересовались секретом молодости.