В Ставропольском крае 4-летний ребенок несколько часов провел взаперти с умершей бабушкой. Ее освободили спасатели, которым пришлось проникнуть в квартиру через окно. Инцидент произошел в поселке Дивное, что в Апанасенковском районе.

Родственники пожилой женщины пытались попасть в квартиру, звонили в дверь и на мобильный телефон пенсионерки, но дверь им никто не открыл. Позже выяснилось, что бабушка не отвела в детский садик свою внучку, хотя раньше делала это практически ежедневно. После этого родственники заволновались по-настоящему и вызвали спасателей.

Окно квартиры было открыто, поэтому сотрудники МЧС быстро попали в квартиру. В спальне на кровати они обнаружили тело умершей женщины, рядом с которым мирно спала девочка. В настоящий момент полиция разбирается с причинами смерти пожилой женщины, а также выясняет, почему ребенок оказался у нее под присмотром.