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Аналитики Социологического антикризисного центра сообщили о том, что в РФ практически 38 процентов местных жителей регулярно совершают пробежки.

Отмечается, что основной причиной бега по утрам или вечерам является желание укрепить свое здоровье. Часть опрошенных также заявили, что хотят похудеть, улучшить свою внешность, почувствовать радость от того, что им удалось преодолеть самих себя, или просто расслабиться. Данный опрос был проведен в четверг, 18 сентября, с помощью онлайн-площадки OMI. В нем приняли участие 1000 человек.

Согласно итогам данного опроса, 62 процента граждан России не утруждают себя пробежками. Однако многие из них хотели бы заняться бегом, но не могут этого сделать по разным причинам. К примеру, у 18 процентов имеются проблемы со здоровьем, у 20 процентов – отсутствует подходящая компания, а у 62 процентов – недостаточно времени.

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