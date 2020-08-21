Днепровская вода вернется на Крымский полуостров только в том случае, если эта территория вновь станет украинской. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. В интервью СМИ он сообщил, что отлично знает обо всех слухах по поводу подачи воды в Крым. Но они, по словам президента, никак не влияют на официальную позицию.

Зеленский рассказал также, что на Украине сейчас огромное количество проблем, которые требуют срочного решения. Поэтому вопрос любые вопросы по Крымскому полуострову пока поставлены на паузу. «Крым вернется – и все будет», – заявил глава украинского государства.

Напомним, что недавно украинскими политиками и представителями других стран неоднократно озвучивались версии о скором наступлении РФ на Херсонскую область. В частности, об этом говорил Бен Ходжес, который в свое время занимал пост командующего американских ВС. Он прогнозировал атаку России с целью захвата южного региона, который является ключом к днепровской воде.