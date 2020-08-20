В Москве состоялась церемония прощания с певицей Валентиной Легкоступовой.

Как сообщается, церемония прошла в похоронном доме на Троекуровском кладбище. Певицу похоронили в её любимом платье, также ей завязали на шее лёгкий газовый шарф бежевого цвета. В ногах у Легкоступовой лежали подсолнухи – их она очень любила при жизни. Присутствующие также отметили, что у неё не было ни единой морщинки.

Отмечается, что представителей СМИ на похороны не пустили. Проститься с ней, кроме родственников, пришли многие её коллеги, в том числе Игорь Саруханов, Светлана Лазарева, и другие. После церемонии прощания певицу кремировали.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа не приходя в сознание, ей было 54 года. Ранее она попала в больницу с тяжёлыми травмами – дочь певицы нашла её в квартире в начале августа.