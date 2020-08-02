Представители оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в Ленинградской области сообщили о выявлении 39 новых случаев заражения COVID-19 в регионе за минувшие сутки.

Отмечается, что с момента начала эпидемии коронавирусной инфекции данная болезнь была зафиксирована у 5,9 тысячи жителей региона. При этом около 4,5 тысячи пациентов полностью выздоровели и выписались из медицинских учреждений, а 56 человек – скончались.

Прямо сейчас с болезнью борются 1,3 тысячи ленинградцев. Часть из них находятся на амбулаторном лечении, а остальные лежат в больницах и стационарах, где им оказывают всю необходимую помощь. В СМИ отмечают, что в Санкт-Петербурге за прошедшие 24 часа было зафиксировано 163 новых случая инфицирования COVID-19.