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Представители администрации главы региона опубликовали информацию о своих доходах. Больше всех задекларировала возглавляющая пресс-службу Диана Исханова. За 2019 год она заработала 10,5 миллионов рублей, что почти 800 000 больше годового заработка президента Владимира Путина (9 726 595 руб.)

Исханова рассказала, что столь внушительная сумма получилась в результате суммирования заработной платы на новой должности и дохода от предпринимательской деятельности. До назначения в аппарат главы республики Диана почти пять лет вела успешный бизнес. Руководителем пресс-службы она стала лишь в январе текущего года.

Вторую позицию по задекларированным доходам занял Искандер Ахметвалеев, который является замом руководителя администрации. Помимо зарплаты, в эту сумму вошел доход от продажи объекта недвижимости. Третье место – у главы администрации, который заработал за 2019 год 4,7 млн рублей.

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