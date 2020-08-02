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Представители Сочинской таможни сообщили о том, что после открытия границы между Россией и Абхазией за первые сутки ее пересекли свыше 7500 человек.

Согласно словам сотрудников ведомства, из Абхазии в Россию в первый день въехало 664 автомобиля, а в обратную сторону – 1243 машин. С территории РФ в республику направились около 5000 человек, а обратно – свыше 2500. К тому же, начиная с сегодня, 2 августа, возобновилось движение экскурсионных автобусов.

Абхазско-российская граница была закрыта этой весной в связи с пандемией коронавирусной инфекции. После проверки, проведенной российским Министерством здравоохранения и Роспотребнадзором, было решено снова открыть ее. На 29 июля в Абхазии был выявлен всего 71 случай заражения COVID-19.

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