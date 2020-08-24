Экспедиция Университета Хоккайдо обнаружила неведомую ранее горячую точку в подледных слоях ледника Сирасэ. Находится данный ледник в Восточной Антарктиде. Ученые определили, что лед в нижней его части тает с рекордной на сегодняшний день скоростью – до 16 метров в течение года.

Исследователи, изучающие ледник, собрали всю возможную информацию о нем. Теперь в их распоряжении имеются данные не только о скорости таяния льдов, но и о содержании кислорода и солей, о температуре воды, направлении и скорости ветров и течения.

Вся эта информация поможет экспертам создать компьютерную модуль, позволяющую более точно прогнозировать климатические изменения. Ученые подчеркнули, что раньше практически не предпринималось попыток изучать таяние льдов, так как считалось, что этот процесс еще не начался. Однако последние экспедиции доказывают обратное.