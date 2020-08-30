В ходе учений Западного военного округа военнослужащие протестировали зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2», посредством которого был отражен налет авиации условного противника.

В Московской области бойцы совершили марш-бросок в указанный командованием район учений и предприняли все необходимые меры для взятия под контроль заранее установленный участок воздушного пространства. При появлении самолетов предполагаемого врага военнослужащие активировали ЗРК, который успешно поразил все цели. Отмечается, что их было несколько десятков. Условный противник использовал не только самолеты и вертолеты, но и БПЛА, которые были разбиты наголову.

Напомним, что главным предназначением ЗРК «Тор» является оборона административных, экономических и военных объектов. Комплексы позволяют контролировать заданный периметр пространства в воздухе, выявлять любые воздушные цели (в том числе, и самолеты-невидимки стелс). При этом ЗРК захватывает даже те мишени, которые система «свой-чужой» не успела идентифицировать.