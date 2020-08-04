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На днях в Сети распространились слухи о беременности Натальи Подольской, которая состоит в браке с Владимиром Пресняковым.

Как отмечается, поводом для появления подобных предположений стало то, что в последнее время Подольскую замечают лишь в свободных нарядах, скрывающих её живот. Также фармацевт, чью аптеку недавно посетила Наталья, сообщила, что она явно находится на последних месяцах беременности.

Подольская недавно прокомментировала эти слухи. Она сообщила, что няня её сына Темы спросила у неё, действительно ли она беременна, чем весьма удивила Наталью. Но, почитав, что пишут в интернете, она всё поняла и заявила, что они очень хотят второго ребёнка, но пока что говорить о беременности рано. Она отметила, что у неё появляется небольшой живот, стоит ей только съесть лишнего.

Однако журналистам, пообщавшись с близким окружением Подольской, удалось узнать, что она действительно беременна, но пока что не желает сообщать об этом публике. Пол ребёнка на данный момент знают только несколько человек.

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