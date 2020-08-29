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Сотрудники компании SkyDrive из Японии сообщили о проведении тестового полета своей пилотируемой «летающей машины».

В этом месяце специалисты предприятия смогли поднять в небо свое одноместное транспортное средство под названием SD-03, которое питает аккумуляторная батарея. Оно оснащено сразу четырьмя парами пропеллеров. Указывается, что полет был осуществлен с участием пилота.

В компании отмечают, что ей удалось собрать инвестиции в размере 3 миллиардов 900 миллионов йен (примерно 2 миллиарда 740 миллионов рублей) на создание летающего транспорта. Его разработку также профинансировал японский госбанк. SkyDrive считает, что сможет создать к 2023 году двухместную коммерческую модель.

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