В Новоусманском районе Воронежской области женщина за рулём Lada Priora сбила пешехода. Об инциденте рассказали в ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошёл 1 августа около десяти часов вечера в селе Орлово на улице Пионерской. 23-летняя женщина-водитель сбила пешехода, который шёл ей навстречу. Мужчина от полученных серьёзных травм скончался на месте инцидента ещё до приезда медиков “скорой помощи”, которым оставалось лишь констатировать его смерть.

Как отмечается, погибшему около 40-45 лет, у него не было документов при себе. В настоящее время ведётся установление его личности.

Правоохранительные органы по факту инцидента организовали проверку, ведётся установление всех обстоятельств случившегося.