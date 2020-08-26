читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Кролиководческий комплекс «Приоритет», который ввели в эксплуатацию в деревне Усадище, что в Волховском районе, сможет вместить до 3 000 животных. Он возведен на деньги гранта «Агростартап».

Пресс-служба правительства Ленобласти также сообщает, что помимо самого комплекса, в ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию дополнительный модуль для откорма и содержания кроликов. Он будет использован для обучения всех желающих завести этих ценных животных. Комплекс «Приоритет» планируется сделать региональной базой, на которой будет активно вестись селекционная работа.

Напомним, что «Агростартап» — это программа государственной поддержки агропромышленного комплекса. Она дает возможность получать гранты на развитие бизнеса в сельскохозяйственной сфере, а также на строительство ферм и животноводческих комплексов. Воспользоваться ее возможностями могут предприниматели из Ленобласти и города Санкт-Петербурга.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Первая молодая семья получила квартиру по «президентской» соципотеке

В Нижнекамске Нуриевым удалось стать первой семьей в Татарстане, которая приобрела квартиру… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Подмосковье стало лидером по приросту рождаемости в РФ

Андрей Воробьев, глава Подмосковья, сообщил, что за первые 6 месяцев нынешнего года… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Европарламенте предложили называть Тихановскую по-польски

Представитель Европарламента Яцек Сариуш-Вольский выступил на заседании с предложением называть экс-кандидата в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 августа – небольшой дождь, до 17 °C | город Мытищи: погода, 26 августа – облачно с прояснениями, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 августа – дождь, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 августа – небольшая облачность, до 25 °C | Королев: погода, 26 августа – ясно, до 28 °C | Подольск: погода, 26 августа – небольшой дождь, до 17 °C | Армавир: погода, 26 августа – ясно, до 30 °C |