Кролиководческий комплекс «Приоритет», который ввели в эксплуатацию в деревне Усадище, что в Волховском районе, сможет вместить до 3 000 животных. Он возведен на деньги гранта «Агростартап».

Пресс-служба правительства Ленобласти также сообщает, что помимо самого комплекса, в ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию дополнительный модуль для откорма и содержания кроликов. Он будет использован для обучения всех желающих завести этих ценных животных. Комплекс «Приоритет» планируется сделать региональной базой, на которой будет активно вестись селекционная работа.

Напомним, что «Агростартап» — это программа государственной поддержки агропромышленного комплекса. Она дает возможность получать гранты на развитие бизнеса в сельскохозяйственной сфере, а также на строительство ферм и животноводческих комплексов. Воспользоваться ее возможностями могут предприниматели из Ленобласти и города Санкт-Петербурга.