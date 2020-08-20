В Волгоградской области разыскивается пропавшая несовершеннолетняя местная жительница.

Как сообщается, 17-летняя Анастасия Романовна Макарова пропала в Михайловке в прошедшее воскресенье, вечером 16 августа. Примерно в десять часов вечера она ушла на прогулку вместе с подругой, и с тех пор никто не знает, где она находится.

Отмечается, что рост девушки составляет 170 см, её телосложение худощавое, также она имеет длинные волосы чёрного цвета. У неё есть татуировка с внутренней стороны правой руки, длиной от запястья до локтя. На рисунке изображён цветок и ромбы. На лбу у неё шрам в пять сантиметров, с внешней стороны бедра правой ноги находится родимое пятно.

Анастасия ушла гулять в серой футболке, чёрных джинсах, синем пиджаке в клетку и чёрных туфлях. Также она взяла бело-голубую сумку.

Информацию о пропавшей девушке следователи просят сообщить по телефонам 02, 8 (84463) 2-20-55, 8 (84463) 2-52-47 или 8-961-080-85-00.