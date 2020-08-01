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В Усть-Илимске мошенники лишили пенсионерку более 670 тысяч рублей.

Как сообщается, в апреле 62-летняя местная жительница нашла в интернете объявление об инвестировании, и решила заработать на бирже. Перейдя по ссылке, она скачала мобильное приложение, в котором зарегистрировалась и пополнила лицевой счёт.

Спустя некоторое время пенсионерка получила уведомление, согласно которому она получила прибыль. Женщина позвонила по телефону, который был указан в приложении, и ей сообщили, что для вывода средств ей необходимо оплатить услуги банка.

После этого пенсионерка сообщила сведения о своей банковской карте, и в итоге лишилась всех сбережений – более 670 тысяч рублей. По факту инцидента ведётся расследование правоохранительными органами.

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