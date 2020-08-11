читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Следственный комитет по Тюменской области сообщает о задержании мужчины, который подозревается в изнасиловании ребенка. В данный момент она находится под стражей. Очевидцев, а также лиц, которые могли пострадать от его деяний, пресс-служба просит связаться со следственным отделом.

Установлено, что подозреваемый передвигался по городским улицам на велосипеде. 4 августа он встретил ребенка и предложил ему зайти в подъезд, чтобы снять порчу. Там мужчина изнасиловал малолетнего и скрылся с места преступления.

Установить личность подозреваемого, а также оперативно задержать его помогла камера видеорегистратора. Она находилась в авто, припаркованном рядом с домом и зафиксировала, как преступник входил в подъезд с ребенком. Сразу же после задержания следователь направил ходатайство о взятии мужчины под стражу, которое было удовлетворено.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

США обеспокоены планами российских ВС в отношении МиГ-35

Американские военные эксперты выражают беспокойство слишком узким применением истребителей МиГ-35 в российской… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Ленобласти мужчина пытался сжечь знакомого и его мать

Инцидент произошел в Кингисеппском районе области. 38-летний местный житель, не дождавшийся возврата… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Рапота: Нарушений закона на прошедших в Белоруссии выборах не обнаружено

По заявлению госсекретаря СГ Г. Рапоты, выборы в Белоруссии прошли без нарушений… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 августа – пасмурно, до 14 °C | город Мытищи: погода, 11 августа – переменная облачность, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 августа – ясно, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 августа – сильный дождь, до 20 °C | Королев: погода, 11 августа – ясно, до 28 °C | Подольск: погода, 11 августа – переменная облачность, до 19 °C | Армавир: погода, 11 августа – пасмурно, до 30 °C |