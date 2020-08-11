Следственный комитет по Тюменской области сообщает о задержании мужчины, который подозревается в изнасиловании ребенка. В данный момент она находится под стражей. Очевидцев, а также лиц, которые могли пострадать от его деяний, пресс-служба просит связаться со следственным отделом.

Установлено, что подозреваемый передвигался по городским улицам на велосипеде. 4 августа он встретил ребенка и предложил ему зайти в подъезд, чтобы снять порчу. Там мужчина изнасиловал малолетнего и скрылся с места преступления.

Установить личность подозреваемого, а также оперативно задержать его помогла камера видеорегистратора. Она находилась в авто, припаркованном рядом с домом и зафиксировала, как преступник входил в подъезд с ребенком. Сразу же после задержания следователь направил ходатайство о взятии мужчины под стражу, которое было удовлетворено.