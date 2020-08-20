В столице Японии стартовал уникальный эксперимент, в рамках которого в двух парках района Сибуя появились туалетные кабинки со стеклянными стенами.

В обычном состоянии стенки прозрачные, а когда в туалет заходит человек, они моментально становятся матовыми. Стекла окрашены в различные цвета, поэтому постройки получились яркими и необычными. Они созданы по дизайну Сигэру Бана, который ранее получил Притцкеровскую премию, считающуюся наиболее престижной в сфере архитектуры.

Создание данных кабинок ознаменует собой новую стадию проекта, направленного на замену и модернизацию общественных туалетов в стране, начавшуюся еще 3 года назад. Установку дизайнерских уборных планировалось осуществить до начала Олимпиады, которая в Токио должна была пройти в июле-августе текущего года. Однако из-за пандемии COVID-19 пришлось отложить оба мероприятия.