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В Ленобласти в течение пяти лет собираются расселить более 16 500 тысяч местных жителей, которые в настоящее время проживают в аварийных домах.

Как сообщается, для жителей 1 076 домов, находящихся в аварийном состоянии, возводятся новые дома, а также покупаются квартиры на вторичном рынке. Всего на эти мероприятия было выделено более 12,5 миллиардов рублей. Средства, как отмечается, были выделены из областных и муниципальных бюджетов, а также из Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Завершить переселение планируется к 1 сентября 2025 года. Программа затрагивается 89 муниципалитетов региона, при этом в 44 из них переселяющимся жителям будет приобретено жильё на вторичном рынке, и ещё в 45 будут возведены новые дома.

В настоящее время строительство новых домов уже ведётся. Быстрее всего, как отмечается, строится четырёхэтажный дом в деревне Ополье, рассчитанный на 55 квартир.

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