Изобретенная американскими химиками технология позволяет осуществлять обработку дерева таким образом, что оно становится полностью прозрачным. Использовать технологию пока можно лишь на тонкой доске. Ученые утверждают, что прозрачное дерево вполне можно будет применять вместо хрупких оконных стекол.

Процедура обработки выполняется в несколько этапов. На первом из них древесина подвергается воздействию экстремально высоких температур, после чего погружается в химический раствор, полностью убирающий природный цвет.

Полученная в результате обработки щелочами прозрачная доска покрывается слоем эпоксидной смолы. Этот материал повышает прочность готового изделия, а также придает ему хорошую эластичность для устойчивости к серьезным нагрузкам на изгиб.

Исследователи уверены, что структура, получаемая в результате применения новой технологии, сможет не только стать разумной альтернативой стеклу, но и будет активно использоваться в процессе возведения самых различных зданий и сооружений.