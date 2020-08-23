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22 августа состоялся онлайн-фестиваль DC FanDome, в рамках которого был показан ещё один трейлер предстоящего фильма “Чудо-женщина: 1984”.

Как отмечается, главную роль, как и прежде, сыграет Галь Гадот. Кроме того, к роли Стива Тревора вернётся актёр Крис Пайн, однако он будет в предстоящем фильме в качестве воспоминания.

В предстоящем фильме Диане Принс предстоит сразиться с историком Барбарой Энн Минервой, которая благодаря артефакту стала Гепардой. Её роль исполнит Кристен Уиг. Также Диане нужно будет противостоять бизнесмену по прозвищу Лорд.

Первый трейлер кинофильма как отмечается, был показан ещё в декабре прошлого года, однако из-за пандемии коронавируса премьера постоянно переносилась. По последней информации, в прокат фильм должен выйти 2 октября 2020 года.

В Сети появился новый трейлер фильма "Чудо-женщина: 1984"

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