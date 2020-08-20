На видеохостинге YouTube появилась реклама PlayStation 5, которую вот-вот должны были показать по телевидению. В настоящий момент правообладателем оперативно удаляются все копии этого ролика. Но видео все же успело посмотреть множество поклонников японской компании, с нетерпением ожидающих выхода новой игровой консоли.

Создатели рекламы решили не создавать что-то кардинально новое и обратились к классике. Новый ролик очень похож на рекламу приставок второго поколения. В ней было сложно понять что-то конкретное, однако смотрелись видео очень интересно.

На тридцатисекундном ролике можно увидеть заледеневшее озеро, над которым завис большой осьминог. Он внезапно вырывается и начинает гнаться за девушкой, роль которой исполнила вполне реальная актриса. Голос за кадром настойчиво предлагает окунуться в мир, позволяющий почувствовать гораздо больше, чем обычно.

Тем, кто не успел увидеть ролик на венгерском языке, расстраиваться не стоит. Хотя бы потому, что в ближайшее время Sony планирует запустить официальную рекламную кампанию.