В Санкт-Петербурге мужчина рассказал о том, что к нему в гости недавно пришла знакомая, которая принесла в пакете мертвого ребенка.

Данный инцидент произошел в Приморском районе. Согласно предварительным сведениям, молодая женщина пришла к своему приятелю, держа в руках черный пакет. Затем она сообщила, что в нем лежит тело младенца. После этого ее самочувствие резко ухудшилось.

Мужчина позвонил в скорую, которая позднее увезла женщину в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у нее послеродовое кровотечение. Была также назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения точных причин смерти ребенка.