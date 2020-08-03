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В Рязанской области пьяный местный житель убил своего собственного сына.

Инцидент произошёл в частном доме в одном из сел Спасского района вечером 2 августа. Как сообщается, 67-летний мужчина вместе со своим 44-летним сыном употребляли алкогольные напитки. В какой-то момент между ними началась словесная перепалка, которая переросла в драку.

В итоге пенсионер схватил нож и дважды ударил им своего сына в область грудной клетки. Мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью, и вскоре скончался.

Подозреваемый был задержан, в его отношении было возбуждено уголовное дело за убийство, решается вопрос о выборе меры пресечения. Как отмечается, следствие намеревается обратиться с ходатайством об его аресте.

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